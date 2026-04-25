Виктор Бут: Жириновский не боялся говорить о вещах, которые считались табу

Бут заявил, что Жириновский не боялся говорить о вещах, которые считались табу Виктор Бут: Жириновский не боялся говорить о вещах, которые считались табу

Москва25 апр Вести.Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский не боялся говорить на любые темы и нарушать табу. Об этом в документальном фильме телеканала "Россия 1" "Владимир Жириновский" заявил депутат законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут, сообщает ИС "Вести".

Он с самого начала не боялся говорить те вещи, которые считались где-то за пределом, то есть нарушал всегда табу сказал Бут

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что во Владимире Жириновском сочеталось многое, что на первый взгляд кажется несочетаемым.