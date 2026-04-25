Соловьёв: если проявлялось неуважение к РФ, у Жириновского "падала планка"

Соловьёв заявил, что Жириновский никогда не терпел неуважения к России Соловьёв: если проявлялось неуважение к РФ, у Жириновского "падала планка"

Москва25 апр Вести.Основатель ЛДПР Владимир Жириновский никогда не терпел неуважения как по отношению к России, так и по отношению к себе лично. Об этом журналист Владимир Соловьёв рассказал в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

Когда проявлялось хоть в какой-то степени неуважение к нему или к Родине – все, у него "падала планка" заявил Соловьёв

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, что характер у основателя партии Владимира Жириновского был непростой, как у всех гениев.