Соловьёв признался, что Жириновский ему всегда казался глубоко несчастным Соловьёв: Жириновский мне всегда казался глубоко несчастным

Москва25 апр Вести.Основатель ЛДПР Владимир Жириновский всегда казался журналисту Владимиру Соловьёву глубоко несчастным человеком. Об этом он рассказал в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

Как человек он мне всегда казался глубоко несчастным. А такое публичное одиночество, находясь где угодно, даже в самые свои яркие эмоциональные моменты, ты всегда чувствовал такую очень русскую щемящую струну – недолюбленный, недооцененный сказал Соловьёв

Ранее дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко рассказала, что ее отец испытывал одиночество с подросткового возраста, а о детстве у него были очень печальные воспоминания.