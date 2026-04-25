Островский рассказал о большом сострадании Жириновского к простым людям Островский: Жириновский относился с большим состраданием к простым людям

Москва25 апр Вести.Основатель ЛДПР Владимир Жириновский всегда относился к простым людям с очень большим состраданием. Об этом генеральный директор МИД РФ Алексей Островский рассказал в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

По словам Островского, когда Жириновский прижимал к себе и утешал какую-нибудь пожилую бабушку, это было абсолютно искренне.

Его понимание жизни крайне простого, бедного человека, к которым он, кстати, всегда относился с очень большим состраданием. Когда он какую-нибудь бабушку пожилую, кого-то еще прижимает к себе, утешает – это абсолютно искренне рассказал он

Ранее дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко рассказала, что агитационный поезд ЛДПР, на котором политик ездил по регионам, преодолел расстояние, равное восьми экваторам Земли.