Слуцкий рассказал, что Жириновский помогал людям искренне, не ради хайпа Депутат Слуцкий: Жириновский помогал людям не ради хайпа

Москва25 апр Вести.Основатель ЛДПР Владимир Жириновский искренне помогал людям, а не ради каких-то привилегий для партии. Об этом председатель ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

Он очень и очень помогал людям, делал это искренне, а не ради того, чтобы партия завоевывала какие-то мандаты, как сейчас модно говорить, он не хайповал отметил Слуцкий

Также ранее он высказал предположение, что Владимира Жириновского в учебниках истории отметят как наиболее яркого политика во времена становления современной России.

25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет. В московском Манеже работала выставка памяти Владимира Жириновского, приуроченная к юбилею политика. Экспозиция была посвящена жизни и профессиональному пути основателя ЛДПР.