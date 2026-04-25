Деньгин: у Жириновского был талант появляться в нужном месте и в нужное время

Деньгин отметил талант Жириновского появляться в нужном месте и в нужное время Деньгин: у Жириновского был талант появляться в нужном месте и в нужное время

Москва25 апр Вести.У основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского был талант появляться в нужном месте и в нужное время. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

По его словам, Жириновскому не нужен был никакой специальный политтехнолог.

У него было природное ощущение появиться в нужном месте, в нужное время. Удивительно. Он ловил этот вайб на тысячи процентов сказал Деньгин

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что характер у Владимира Жириновского был непростой, как у всех гениев.