Москва10 апр Вести.Политик Владимир Жириновский был человеком уникальным и добрым, мало людей в истории могут называться гениями. Об этом председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, эпатаж Жириновского являлся частью его неповторимого стиля и харизмы.

Он был уникальный, классный, добрый, и я не скажу, что он был одиозным. Может быть, был какой-то эпатаж – это его неповторимый стиль, его харизма публичная, медийная. Но он прежде всего был человек гениальный. Действительно, мало людей в человеческой истории могут называться гениями, но уже сегодня через четыре года после … трагического ухода из жизни, можно сказать, он был гением отметил Слуцкий

10 апреля в московском Манеже открылась выставка памяти Владимира Жириновского. Экспозиция посвящена жизни и профессиональному пути основателя ЛДПР и приурочена к его юбилею – 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет.