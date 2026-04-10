Лидер ЛДПР Слуцкий предположил, что напишут о Жириновском в учебниках истории

Москва10 апр Вести.Владимира Жириновского в учебниках истории отметят как наиболее яркого политика во время становления современной России и высокообразованного международника. Такое предположение председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий высказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, Жириновский всегда призывал к конкретным действиям, и многие из его предложений уже реализованы текущим составом правительства России.

Я предположил бы, что в учебниках напишут [о Жириновском], как о наиболее ярком российском политике во время становления современной России и человеке, который был высокообразованным международником, который всегда выступал за решение, причем форсированное, грамотное, конкретное решение вопросов актуальных для России своей эпохи. Будь-то жилищно-коммунальное хозяйство, будь то образование, здравоохранение, Жириновский всегда бил в десятку сказал депутат

Также Леонид Слуцкий рассказал о гениальности Жириновского и его неповторимой харизме.

10 апреля в московском Манеже открылась выставка памяти Владимира Жириновского. Экспозиция посвящена жизни и профессиональному пути основателя ЛДПР. Выставка приурочена к его юбилею – 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет.