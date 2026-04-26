Москва26 апр Вести.Основатель ЛДПР Владимир Жириновский явил собой новый, совершенно неожиданный формат государственного деятеля, заявил Дмитрий Киселёв, сообщает информационная служба "Вести".

По его словам, Жириновский буквально ворвался в общественную жизнь страны на излете СССР.

Он явил собой новый, совершенно неожиданный формат, я бы даже сказал, государственного деятеля – ни на кого не похожий, с эпатажными и часто парадоксальными идеями, даже предсказаниями, что потом оказывались провидческими. Его стиль – громогласный, прямой и порой даже грубый – многим нравился, а при нем партия ЛДПР устойчиво собирала свой электорат где-то вокруг десяти процентов. Этого хватало, чтобы содержать в Госдуме свою фракцию и неизменно становиться кандидатом в президенты России