Москва25 апр Вести.Основатель ЛДПР Владимир Жириновский был удивительным человеком, который обладал аналитическим умом. Такое мнение ИС "Вести" озвучил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Он вспомнил, как Жириновский прилетел в Крым во время событий 2014 года, чтобы поддержать происходившие на полуострове события.

Владимир Вольфович прилетел [в Крым] с политической целью поддержать то, что происходило здесь. На тот момент еще воздушное пространство частично контролировал Киев. Как раз в это время здесь находился господин [экс-президент Украины Петр] Порошенко. Он убежал с площади парламента Республики Крым. Куда он там приезжал с целью переформатировать тот процесс, который происходил. …Ну и, соответственно, Владимиру Вольфовичу не давали разрешение на взлет. Пока согласовывали ситуацию. Мы это время, там часа полтора, сидели общались. …Удивительный человек, начитанный, эрудированный, с аналитическим умом заявил Аксенов

Ранее режиссер и народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что Жириновский отличался бесстрашной прямотой. Он добавил, что лидер ЛДПР не оглядывался на авторитеты, а также не думал о последствиях, когда высказывал свое мнение.