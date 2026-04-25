Володин заявил, что вне телекамер Жириновский был доброжелательным и открытым Володин: вне телекамер Жириновский был доброжелательным и открытым

Москва25 апр Вести.Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский был открытым и доброжелательным, но как только появлялись телевизионные камеры, он сразу подчеркивал, что уже "на работе". Об этом заявил председатель Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

По его словам, Жириновский прежде всего был профессиональным политиком.

Через конкуренцию он становился сильнее и те навыки, которые у него сформировались, они позволяли ему, с одной стороны, быть открытым, доброжелательным, если он общался неформально. Но как только появлялись телевизионные камеры, он сразу подчеркивал, что он уже на работе. Это был другой Жириновский сказал Володин

Ранее журналист Владимир Соловьёв заявил, что основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский имел гигантский талант и фантастический мозг.