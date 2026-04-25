Москва25 апрВести.Основатель ЛДПР Владимир Жириновский обладал яркой манерой общения, заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".
Жириновский был уникален, второго такого человека нет, подчеркнул он.
[Владимир] Вольфович говорил жестко, хлестко, резко. Но это нельзя повторить, нельзя быть Жириновским номер двазаявил Слуцкий
Он также подчеркнул, что характер у основателя партии был живым и очень непростым, как у всех гениев.