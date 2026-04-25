Слуцкий: характер у Жириновского был непростой, как у всех гениев

Слуцкий рассказал о характере Жириновского Слуцкий: характер у Жириновского был непростой, как у всех гениев

Москва25 апр Вести.Характер у основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского был непростой, как у всех гениев. Об этом заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

По его словам, Жириновский отличался сложным характером.

Реальный, живой, со своими какими-то изгибами характера очень и очень непростого, как все гении сказал Слуцкий

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Жириновский был открытым и доброжелательным, но как только появлялись телевизионные камеры, он сразу подчеркивал, что уже "на работе".