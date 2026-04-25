Медведев рассказал о цели, которую всю жизнь преследовал Жириновский Медведев: Жириновский всю жизнь преследовал цель – помочь России

Москва25 апр Вести.Основатель ЛДПР Владимир Жириновский четко понимал цели, которых пытался добиться, и неуклонно следовал за ними. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

По его словам, где бы Жириновский ни находился, он всегда отстаивал только интересы России.

Он понимал, какие цели он преследует. А основная цель, которую он всю жизнь преследовал, – это польза своей стране, России подчеркнул Медведев

Ранее сенатор РФ Вадим Деньгин заявил, что у Жириновского было удивительное свойство – появляться в нужном месте и в нужное время.