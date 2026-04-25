Медведев заявил о важности появления партии ЛДПР в России Медведев: создание ЛДПР было нужно России

Москва25 апр Вести.Создание партии ЛДПР было нужно России. Об этом в документальном фильме телеканала "Россия 1" "Владимир Жириновский" заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает ИС "Вести".

По его словам, ЛДПР была одной из первых оппозиционных партий.

И в этом смысле это было нужно для России того периода, поскольку после краха КПСС не все даже понимали, как может существовать система в условиях нескольких партий сказал Медведев

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин вспомнил, как основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому удалось очень быстро зарегистрировать партию.