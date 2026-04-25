Москва25 апрВести.В основателе партии ЛДПР Владимире Жириновском сочеталось многое, что на первый взгляд кажется несочетаемым. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме телеканала "Россия 1" "Владимир Жириновский", сообщает ИС "Вести".
По словам Путина, Жириновский – один из самых ярких политиков нашего времени.
В этом году исполнилось бы 80 лет со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского. … Человек, который был мастером и глубокого анализа, и эпатажа одновременно, замечательным оратором и политиком, организатором. В нем сочеталось многое, что на первый взгляд является несочетаемым. Но в этом и был весь Жириновскийсказал он
Нынешний лидер партии Леонид Слуцкий ранее заявил, что события Крымской весны стали одним из первых сбывшихся прогнозов Владимира Жириновского.