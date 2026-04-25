Путин: в Жириновском сочеталось то, что на первый взгляд кажется несочетаемым

Путин заявил, что в Жириновском сочеталось многое, что кажется несочетаемым Путин: в Жириновском сочеталось то, что на первый взгляд кажется несочетаемым

Москва25 апр Вести.В основателе партии ЛДПР Владимире Жириновском сочеталось многое, что на первый взгляд кажется несочетаемым. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме телеканала "Россия 1" "Владимир Жириновский", сообщает ИС "Вести".

По словам Путина, Жириновский – один из самых ярких политиков нашего времени.

В этом году исполнилось бы 80 лет со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского. … Человек, который был мастером и глубокого анализа, и эпатажа одновременно, замечательным оратором и политиком, организатором. В нем сочеталось многое, что на первый взгляд является несочетаемым. Но в этом и был весь Жириновский сказал он

Нынешний лидер партии Леонид Слуцкий ранее заявил, что события Крымской весны стали одним из первых сбывшихся прогнозов Владимира Жириновского.