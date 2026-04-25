Никита Михалков заявил, что Жириновский предвидел практически все Михалков: Жириновский предвидел практически все

Москва25 апр Вести.Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский предвидел практически все. Об этом заявил режиссер, народный артист РФ Никита Михалков в документальном фильме телеканала "Россия 1" "Владимир Жириновский", сообщает ИС "Вести".

По словам Михалкова, Жириновский – некая планета и абсолютно экстраординарное явление.

Если смотреть и слушать его, так сказать, выступления двадцати-там-десятилетней давности. Он практически предвидел абсолютно все. Я не знаю, что это … Он обладал огромным ораторским влиянием, энергией … Его энергия была абсолютно, так сказать, непреодолима сказал Михалков

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что во Владимире Жириновском сочеталось многое, что на первый взгляд кажется несочетаемым.