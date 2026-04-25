Москва25 апр Вести.Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский был чем-то похож на президента США Дональда Трампа. Об этом заявил режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

По его словам, Жириновский был реально бесстрашным человеком.

У него очень странные и разные были отношения. То он писал, чтобы меня выгнали с председателя Союза кинематографистов, то он писал, что я гениальный режиссер … В этом смысле он чем-то был похож на Трампа. Абсолютная безапелляционность, яркость, наведение ужаса на тех, кто находится в это время в компании, на студии и так далее сказал Михалков

Ранее сенатор РФ Вадим Деньгин заявил, что у основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского был талант появляться в нужном месте и в нужное время.