Режиссер Михалков объяснил, чем Жириновский привлекал людей Михалков: Жириновский пер как танк, говорил, что думает

Москва25 апр Вести.Появление Владимира Жириновского на политической арене ознаменовалось мгновенным привлечением всеобщего внимания. Его отличала бесстрашная прямота в высказываниях, он говорил то, что думал, без оглядки на авторитеты или возможные последствия. Об этом режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков заявил в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

По его словам, открытость и смелость Жириновского обеспечили ему преданность и доверие последователей, которые видели в нем решительного лидера.

Появился лидер, который просто пер как танк, говорил, что думает. И огромное количество людей пошли за ним, потому что все, что он говорил, им сказать было страшно. Это как в атаку идут: впереди танк, сзади идут, бегут солдаты. Он был танком считает Михалков

Ранее он заявил, что Владимир Жириновский имеет сходство с президентом США Дональдом Трампом, подчеркнув, что оба политика обладают непоколебимой уверенностью в своих словах, излучают харизму, при этом вызывая страх у окружающих.