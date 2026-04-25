Москва25 апр Вести.Основатель ЛДПР Владимир Жириновский не отличался пустословием, всегда говорил по делу, и за словами всегда следовали действия. Об этом директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов заявил в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что несмотря на то, что Владимир Жириновский не был специалистом-китаеведом, благодаря обширным знаниям и способности анализировать, хорошо понимал специфику развития российско-китайских отношений.

Мы много с ним общались и по Китаю, и про будущее Китая, будущее российско-китайских отношений, хотя он не был китаистом, он, конечно, хорошо понимал стратегию развития. Я бы, честно говоря, назвал его философом в полном смысле этого слова, который рефлексирует эту жизнь. Он действительно хотел что-то изменить. Он не был тем оратором, который поболтать и спрятаться – он готов был работать. Он был романтиком по-своему подчеркнул Маслов

Ранее режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что Владимир Жириновский - "некая планета и абсолютно экстраординарное явление", человек, который предвидел практически все.