Москва25 апр Вести.Нет ничего необычного в том, что предсказания основателя ЛДПР Владимира Жириновского сбываются, заявил президент России Владимир Путин в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

По его словам, прогнозы Жириновского всегда были основаны на глубоком знании затронутой темы.

Многие его, как сейчас говорят, оценки будущего, предсказания сбываются. На первый взгляд, это удивительно. Я считаю, что здесь нет ничего необычного, потому что все его предсказания были основаны на знании того предмета, о котором он говорил. Он был человеком хорошо образованным и умел ясно излагать свои мысли сказал Путин

Ранее президент заявил, что Владимир Жириновский был мастером и глубокого анализа, и эпатажа одновременно, замечательным оратором, политиком, организатором. В основателе ЛДПР, указал глава государства, сочеталось многое, что на первый взгляд является несочетаемым.