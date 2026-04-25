Москва25 апр Вести.Президент России Владимир Путин, вспоминая последний разговор с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским, рассказал о главном качестве политика. Кадры показали в документальном фильме телеканала "Россия 1" "Владимир Жириновский", сообщает информационная служба "Вести".

Президент рассказал, что позвонил Жириновскому, когда тот находился в клинике, чтобы поддержать его.

Последние слова его были такими: "Мне же еще рано уходить", – сказал он, – "Я ведь еще нужен России". И думаю, что в этом и заключался его характер и отношение и к делу, и самое главное – к стране. Он все мерил на то, чтобы послужить Родине. И я думаю, это самое главное его качество заявил Путин

Ранее Владимир Соловьёв рассказал, как основатель ЛДПР заявил российскому лидеру о необходимости вернуть Крым в состав Российской Федерации.