Москва25 апрВести.Телеведущий Владимир Соловьёв рассказал, как основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил президенту РФ Владимиру Путину о необходимости вернуть Крым. Кадры интервью показали в документальном фильме телеканала "Россия 1" "Владимир Жириновский", сообщает ИС "Вести".
По его словам, Жириновский обладал феноменальным пониманием, интуицией и знанием.
Несколько раз эту историю рассказывал Владимир Владимирович [Путин], а мне ее рассказывал и Владимир Вольфович [Жириновский] и Владимир Владимирович [Путин]. Майдан … Заседает Совбез. А 23 февраля с утра Владимир Владимирович возлагает цветы к Вечному огню и потом здоровается с руководством … фракции [ЛДПР] Владимир Вольфович вдруг наклоняется к нему и говорит: "пора брать Крым". И Владимир Владимирович говорит, что это было настолько точно, настолько глубоко, он не мог знатьсказал Соловьёв
Ранее режиссер, народный артист РФ Никита Михалков заявил, что основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский предвидел практически все.