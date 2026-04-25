Москва25 апр Вести.Телеведущий Владимир Соловьёв рассказал, как основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил президенту РФ Владимиру Путину о необходимости вернуть Крым. Кадры интервью показали в документальном фильме телеканала "Россия 1" "Владимир Жириновский", сообщает ИС "Вести".

По его словам, Жириновский обладал феноменальным пониманием, интуицией и знанием.

Несколько раз эту историю рассказывал Владимир Владимирович [Путин], а мне ее рассказывал и Владимир Вольфович [Жириновский] и Владимир Владимирович [Путин]. Майдан … Заседает Совбез. А 23 февраля с утра Владимир Владимирович возлагает цветы к Вечному огню и потом здоровается с руководством … фракции [ЛДПР] Владимир Вольфович вдруг наклоняется к нему и говорит: "пора брать Крым". И Владимир Владимирович говорит, что это было настолько точно, настолько глубоко, он не мог знать