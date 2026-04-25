Мишустин не верил, что Жириновскому удастся очень быстро зарегистрировать ЛДПР Мишустин: я не верил, что Жириновскому удастся быстро зарегистрировать ЛДПР

Москва25 апр Вести.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин не верил, что основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому удастся очень быстро зарегистрировать партию. Об этом он заявил в документальном фильме телеканала "Россия 1" "Владимир Жириновский", сообщает ИС "Вести".

Мишустин рассказал, что познакомился с Жириновским во время регистрации Международного компьютерного клуба (МКК).

Владимир Вольфович рассказал, что у него есть идея. Это было несколько страниц всего Устава ЛДПР, но его одержимость, его идеи были очень интересными. Рассказал о том, что партия будет, в том числе, вести международную деятельность в пользу России. Но я скажу откровенно, что я не поверил, что возможно будет зарегистрировать новую партию очень быстро сказал Мишустин

Ранее журналист Владимир Соловьёв рассказал, как Владимир Жириновский заявил президенту РФ Владимиру Путину о необходимости вернуть Крым.