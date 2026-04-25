Мишустин рассказал о совете, который Жириновский дал ему как будущему премьеру Мишустин: в советах Жириновского было много полезного

Москва25 апр Вести.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о совете от основателя ЛДПР Владимира Жириновского, когда он в качестве кандидата на пост премьера пришел в Государственную думу знакомиться с представителями фракций. Об этом Мишустин сообщил в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

По словам Мишустина, встреча с представителями ЛДПР началась с целого ряда достаточно острых вопросов.

Владимир Вольфович сразу дал мне совет, сразу же, я его прекрасно помню: "Михаил Владимирович, вы же еще только молодой кандидат в председатели правительства Российской Федерации, а уже конкретно отвечаете. Скажите лучше, что вы подумаете, возьмите паузу, дайте поручение". Как человек [он] был очень спокойный, выдержанный, он давал добрые советы. Если прислушиваться к его советам, то очень много в них было полезного рассказал он

Ранее Мишустин заявил, что не верил, что Владимиру Жириновскому удастся очень быстро зарегистрировать ЛДПР.