Мишустин: Жириновский – патриот, очень много сделавший для своей страны Мишустин: Жириновский останется в моем сердце патриотом своей страны

Москва25 апр Вести.Основатель ЛДПР Владимир Жириновский был настоящим патриотом, очень много сделавшим для своей страны. Об этом председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

У меня он останется в сердце как человек мудрый, патриот своей страны, человек, который очень много сделал для того, чтобы мы могли развиваться, развивать нашу экономику, чтобы людям жилось легче сказал Мишустин

Ранее дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко заявила, что Жириновский по-настоящему любил только свою страну.