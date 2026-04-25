Москва25 апр Вести.Основатель ЛДПР Владимир Жириновский по-настоящему любил только Россию. Об этом заявила его дочь Анастасия Боцан-Харченко в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

По ее мнению, Жириновский не был счастлив по-человечески ни в детстве, ни в зрелости.

Он не научился любить. Поэтому это был человек, который не был счастлив по-человечески. Ни в детстве, ни в зрелости, ни потом. На фотографиях он действительно выглядит как очень трепетный отец, но это все равно фотографии конкретных моментов, которые были единичны. Когда у него было особенно хорошее настроение, он, конечно, мог ласково посмотреть, приобнять. Он по-настоящему любил только страну, так как он мог бы, наверное, любить своих родителей и своих детей. Вот вся эта любовь, она точно абсолютно вылилась в любовь к России, к своей стране рассказала Боцан-Харченко.

Ранее она рассказала историю, как Жириновский во время поездки по регионам подарил незнакомому мальчику велосипед.