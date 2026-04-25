Дочь Жириновского рассказала, как политик подарил велосипед незнакомому мальчику Дочь Жириновского рассказала, как он купил велосипед ребенку в поездке по стране

Москва25 апр Вести.Во время поездки по регионам основатель ЛДПР Владимир Жириновский исполнил мечту незнакомого мальчика и подарил ему велосипед. Эту историю дочь политика Анастасия Боцан-Харченко рассказала в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

По ее словам, на одной из станций мальчик постоянно отвлекал Жириновского, дергая его за штанину. Когда прибежала его мама, она извинилась и объяснила, что у нее трое детей, и она вынуждена работать, поэтому дети часто находятся без присмотра.

Тут Жириновского переключило, потому что он сразу вспомнил себя и свою мать. Он в детстве очень хотел велосипед, но у мамы не было денег, чтобы купить его. И он начал спрашивать у этого мальчика: "Какая у тебя мечта?". И мальчик сказал: "Велосипед хочу". На этом полустанке не было даже магазина, где можно было купить велосипед. И поэтому доехали до ближайшего крупного города, вручили мальчику велосипед рассказала Боцан-Харченко

Ранее она рассказала, что агитационный поезд ЛДПР, на котором Жириновский ездил по регионам, преодолел расстояние, равное восьми экваторам Земли.