Москва23 апр Вести.Фермер Сергей Балаев, которому основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский подарил ослика из знаменитого предвыборного ролика (который на самом деле оказался ослицей), рассказал, как сложилась судьба животного. Об этом он сообщил в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Фермер рассказал, что в 2012 году Жириновский подарил ему животное, сказав, что это осел.

Я тогда был начинающий фермер, я не сразу подумал, что надо посмотреть. А Владимир Вольфович не сказал, он сказал, что это осел, и все. Ну, мы его забрали как осла. Потом, когда мы посмотрели, что осел оказался ослицей, мы начали искать жениха, естественно, в разных СМИ, там говорили: "ослица Жириновского ищет жениха" сказал Балаев

Фермеру позвонил мужчина, предложивший взять ослицу на месяц к своему ослу.

Звонит мне один мужик и говорит: "У меня есть осел, и у него день рождения, и я хочу ему сделать приятно. Можешь отдать на месяц ослицу? Я тебя уверяю, что с ней будет все хорошо, и гарантирую, что она будет беременной". Через месяц привозит и говорит: "Вот, пожалуйста, она нам родила". Прошел год, он привез нам своего осла и говорит: "Нам надоело, забирайте, и пусть они там живут теперь вместе". И вот когда мы встретились в очередной раз с Владимиром Вольфовичем, я говорю: "Вы же меня обманули, это же не осел, а ослица". Он смеялся: "Да я знаю". В общем, живут, все в порядке, все счастливы, прекрасно. И вот на днях она должна разродиться заявил Балаев

25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет. 10 апреля в московском Манеже открылась выставка памяти Владимира Жириновского, приуроченная к юбилею политика. Экспозиция посвящена жизни и профессиональному пути основателя ЛДПР.