Москва25 апр Вести.Основатель ЛДПР Владимир Жириновский однажды был задержан в общественном месте сотрудниками полиции. Об этом друг политика Михаил Дунец рассказал в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

По его словам, правоохранители отпустили Жириновского через два часа.

Вокруг него всегда собиралась большая толпа. И он так красиво, убедительно говорил, что были люди, которым это очень не нравилось. И он мне всегда говорит: "Миш, встань за спиной у меня, чтоб никто не ударил". И действительно были попытки его за шиворот вытащить, не дать говорить… Но как-то раз он попал в полицию за незаконные собрания всевозможные. Отпустили тоже через два часа, но тем не менее попал на карандаш рассказал Дунец

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв рассказал о резкой реакции основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского на неуважение к России. По его словам, когда проявлялось хоть в какой-то степени неуважение к Родине – у Жириновского "падала планка".