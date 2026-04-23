Друг Жириновского рассказал, как тот каждое утро говорил по сломанному телефону Жириновский в армии по утрам вызывал начальника охраны по сломанному телефону

Москва23 апр Вести.Друг и сослуживец скончавшегося в 2022 году основателя ЛДПР Владимира Жириновского Михаил Дунец рассказал, как политик в шутку на службе в армии каждое утро вызывал по неработающему телефону начальника охраны и просил подогнать машину к его подъезду. Этой историей он поделился в интервью Андрею Малахову, сообщает информационная служба "Вести".

Дунец, вспоминая службу, рассказал, что Жириновский получил комнату, в которую попросил провести телефон.

Я служил на узле связи, а он в политуправлении – специалист по Турции. Ну, он сразу получил комнату. Это его обаяние, и он доказал всем, что комната нужна. [Жириновский сказал]: "Я скоро женюсь, будет семья, мне нужна комната". Ему дали комнату. Он говорит: "Ну, почему у меня нет телефона?" Я говорю: "Я не могу тебе провести телефон. Я могу тебе поставить телефонный аппарат, но проводов не будет". "Ставь, мне неважно". И вот каждое утро он вставал, просыпался, на тумбочке стоял телефон, который я принес с узла связи, неработающий, проводов не было, поднимал трубку и говорил: "Начальник охраны. Машины к подъезду!" И каждый раз об этом говорил рассказал Дунец

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, вспоминая Жириновского, заявил, что эпатаж являлся частью его неповторимого стиля и харизмы.

25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет. 10 апреля в московском Манеже открылась выставка памяти Владимира Жириновского, приуроченная к его юбилею. Экспозиция посвящена жизни и профессиональному пути основателя ЛДПР.