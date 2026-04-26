Москва26 апр Вести.Основатель ЛДПР Владимир Жириновский менялся вместе со своей страной и временем. Такое мнение в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" озвучил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Он [Жириновский] разный был. Причем он менялся. Менялась страна, менялось время и менялся Жириновский. Последние годы могу сказать одно, он иногда так умело доводил напряжение до максимума, и потом опускал до того уровня, который был необходим. При этом кто-то уже думал, что начнется драка, уйдет все в скандал. Он не допускал этого, ему надо отдать должное, талантлив рассказал Володин

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Жириновский всегда помогал людям от чистого сердца, его не волновали никакие привилегии для себя или партии.