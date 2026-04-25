Путин рассказал о звонке Жириновскому, когда тот был в критическом состоянии Путин рассказал о последнем телефонном разговоре с Жириновским

Москва25 апр Вести.Президент России Владимир Путин рассказал о последнем разговоре с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским, скончавшимся в 2022 году. Детали этого телефонного звонка представили в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

Путин сообщил, что хотел поддержать Жириновского, когда тот находился в клинике.

Я помню последний разговор с ним. Позвонил ему по телефону в клинику, просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими: "Мне же еще рано уходить", – сказал он. "Я ведь еще нужен России". И думаю, что в этом и заключался его характер и отношение и к делу, и самое главное к стране. Он все мерил на то, чтобы послужить Родине. сообщил президент

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Жириновский уважали друг друга и вели содержательный диалог. Песков подчеркнул, что качества Жириновского как человека и политика ценились многими россиянами, в том числе Путиным.