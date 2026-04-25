Дочь Жириновского: он был отличником во всем, но свою жизнь оценил на тройку

Дочь Жириновского рассказала об одной из последних встреч с отцом Дочь Жириновского: он был отличником во всем, но свою жизнь оценил на тройку

Москва25 апр Вести.Основатель ЛДПР Владимир Жириновский был максимально учпешным политиком, но сам свою жизнь оценил на тройку. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала его дочь Анастасия Боцан-Харченко.

По ее словам, последний разговор с отцом состоялся до его заболевания, и именно во время него Жириновский подвел итог своей жизни.

Мне было 39 лет, когда он покинул этот мир. И мне было очень печально, когда он в одной из наших последних встреч сказал, что, к сожалению, жизнь прожил на тройку… Только сейчас я понимаю, что это действительно своеобразное подведение итогов, потому что это была действительно самая последняя встреча до его заболевания… Как политик, конечно же, он был максимально успешным, поэтому здесь все должно быть, скорее всего, только на отлично. Как и везде вообще – он был всегда отличником по жизни, отличник учебы, отличник производства рассказала Боцан-Харченко

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о последнем разговоре с Владимиром Жириновским. По словам главы государства, он хотел поддержать Жириновского, когда тот находился в клинике.