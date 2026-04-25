Боцан-Харченко: Жириновский не всегда понимал, как вести себя в роли папы

Дочь Жириновского рассказала о сложностях политика в роли папы Боцан-Харченко: Жириновский не всегда понимал, как вести себя в роли папы

Москва25 апр Вести.Основатели партии ЛДПР Владимир Жириновский не всегда понимал, как вести себя в роли папы. Об этом рассказала его дочь Анастасия Боцан-Харченко в документальном фильме телеканала "Россия 1" "Владимир Жириновский", сообщает ИС "Вести".

При этом отец, по ее словам, был рядом с ней всю сознательную жизнь.

И он, в принципе, не всегда понимал, наверное, как вести себя как папа. Пытался что-то такое сделать, но это, честно говоря, немножко коряво выглядело. Он же просто сам не знал, как это сделать, поскольку с ним такого никогда не было в его семье сказала Анастасия

Ранее дочь Владимира Жириновского рассказала о самом ярком воспоминании об отце из детства.