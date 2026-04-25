Дочь Жириновского рассказала о его подходе к работе с информацией Анастасия Боцан-Харченко: отец всегда тщательно подходил к изучению информации

Москва25 апр Вести.К работе с источниками информации основатель ЛДПР Владимир Жириновский всегда подходил тщательно и ответственно. Об этом рассказала его дочь Анастасия Боцан-Харченко в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

По ее свидетельству, даже обладая поистине энциклопедическим багажом знаний, ее отец не кичился этим. Жириновский, напротив, всегда был готов изучать новое.

Он никогда не думал горделиво о том, что он знает все и что у него всегда будут ответы на все вопросы. Он очень трепетно относился к источникам информации, изучал их рассказала она

Однокурсник Жириновского по институту восточных языков при МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Ильский также упомянул особое отношение основателя ЛДПР к работе с информацией.

Он весь был в этом: книги, книги, книги, постоянное изучение материала, переводы книг указал Ильский

Ранее журналист Владимир Соловьёв, вспоминая Владимира Жириновского, рассказал, что тот обладал гигантским талантом и фантастическим мозгом.