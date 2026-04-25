Москва25 апрВести.Дочь основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко рассказала в документальном фильме телеканала "Россия 1" "Владимир Жириновский" о самом ярком воспоминании об отце из детства, сообщает ИС "Вести".
По словам девушки, отец был в ее жизни всегда с тех пор, как она себя помнит.
Мы вместе с ним гуляли в парке Сокольники. Это было очень редко, и поэтому это было очень весело и радостно. Он со мной катался на аттракционах, и мне с ним было не страшно. Это, наверное, самое-самое яркое из именно раннего детствасказала Анастасия
Ранее режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что Владимир Жириновский предвидел практически все.