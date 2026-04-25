Дочь Жириновского: папа катался со мной на аттракционах, и мне не было страшно

Дочь Жириновского рассказала о самом ярком воспоминании об отце из детства Дочь Жириновского: папа катался со мной на аттракционах, и мне не было страшно

Москва25 апр Вести.Дочь основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко рассказала в документальном фильме телеканала "Россия 1" "Владимир Жириновский" о самом ярком воспоминании об отце из детства, сообщает ИС "Вести".

По словам девушки, отец был в ее жизни всегда с тех пор, как она себя помнит.

Мы вместе с ним гуляли в парке Сокольники. Это было очень редко, и поэтому это было очень весело и радостно. Он со мной катался на аттракционах, и мне с ним было не страшно. Это, наверное, самое-самое яркое из именно раннего детства сказала Анастасия

Ранее режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что Владимир Жириновский предвидел практически все.