Дочь Жириновского рассказала о самом счастливом дне в жизни основателя ЛДПР

Москва15 мая Вести.Для основателя ЛДПР Владимира Жириновского самым счастливым днем было 12 декабря 1993 года, когда на выборах в первую Госдуму РФ его партия набрала около 23% голосов. Об этом рассказала в интервью ИС "Вести" дочь политика Анастасия Боцан-Харченко.

По словам дочери политика, главным в жизни для Жириновского была работа.

Он не очень умел быть отцом, потому что сам рос без отца. У него был смысл жизни в другом. И для него самый счастливый день был не день рождения его детей, как для большинства людей, а 12 декабря 1993 года, когда партия ЛДПР впервые одержала сенсационную победу - 23% на первых выборах в первую Государственную думу рассказала Анастасия Боцан-Харченко

Интервью информационной службе "Вести" дочь политика дала на полях выставки "Жириновский навсегда", которая открылась к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР в Музее современной истории России и куратором которой она выступила.