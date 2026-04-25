Дочь Жириновского рассказала о тяжелом детстве отца и его слезах Анастасия Боцан-Харченко: у Жириновского были печальные воспоминания о детстве

Москва25 апр Вести.У Владимира Жириновского были очень печальные воспоминания о детстве. Об этом рассказала его дочь Анастасия Боцан-Харченко в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

По ее словам, детство политика проходило в послевоенные годы и было крайне тяжелым.

О детстве у него были очень печальные воспоминания, потому что детство было крайне тяжелым, объективно, потому что это были послевоенные годы, было тяжело абсолютно всем. Но он родился шестым ребенком в семье, очень бедной к тому времени. Его мама принадлежала к так называемой семье "лишенцев". Она не смогла получить образование из-за того, что ее маму раскулачили, сослали. И он все время вспоминал, что мама в слезах. И сам постоянно, когда это вспоминал, тоже плакал рассказала Боцан-Харченко

Также она отметила, что ее отец всегда испытывал одиночество, начиная с подросткового возраста.