Дочь Жириновского раскрыла, почему политик мечтал стать дипломатом с 10 лет

Москва15 мая Вести.Переломным моментом в жизни Владимира Жириновского стал призыв его матери о помощи. Тогда он решил, что выберет профессию, связанную с защитой общества, поделилась дочь основателя ЛДПР Анастасия Боцан-Харченко в интервью журналисту ИС "Вести" Софье Сергиевой.

По ее словам, мать политика Александра Жириновского часто ссорилась с супругом — отчимом Владимира.

Очень пронзительно на него подействовали слова, которые ему сказала мама: "Когда же ты наконец вырастешь, чтобы меня защитить?" Ему было очень горько, что он не может ее защитить, что он был вынужден снова позвать своего дядю из соседней комнаты, чтобы тот прибежал и разнял ссорящихся рассказала она

Тогда, по словам дочери, политик остро почувствовал, что нельзя быть беспомощным.

Для себя решил, что он обязательно выберет ту профессию, которая поможет ему защищать — защищать других, защищать интересы страны. Около десяти лет ему было, когда он стал уже осознанно мечтать стать дипломатом, посвятить свою жизнь именно дипломатической карьере раскрыла Боцан-Харченко.

