Дочь Жириновского рассказала, как тот отомстил отчиму, бросив тряпку в борщ

Москва15 мая Вести.Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский отомстил своему отчиму за разорванную фотографию родителей, испортив борщ. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Софье Сергиевой рассказала его дочь Анастасия Боцан-Харченко.

Его мать Александра Жириновская часто ссорилась с супругом, отчимом политика. По словам Боцан-Харченко, Жириновский ненавидел его.

Этот отчим разорвал единственную совместную фотографию Вольфа и Александры. На обороте оставшегося обрывка этой фотографии, была написана фраза: "Верь в свою звезду". И Жириновский эту фразу стал воспринимать как единственное напутствие отца на всю свою жизнь. Отчиму он потом отомстил за разорванную фотографию — бросил в борщ, который готовился на кухне, грязную половую тряпку поделилась эпизодом из жизни отца Боцан-Харченко

