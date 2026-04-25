Боцан-Харченко рассказала о единственной встрече Жириновского с его отцом Анастасия Боцан-Харченко рассказала о единственной встрече Жириновского с отцом

Москва25 апр Вести.Дочь основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко рассказала в документальном фильме телеканала "Россия 1" "Владимир Жириновский" о единственной встрече политика с его отцом, сообщает ИС "Вести".

Согласно постановлению советского правительства, Вольф Эйдельштейн должен был покинуть территорию Казахской СССР и вернуться на место своего предыдущего проживания, в Польшу. Увезли его именно в тот день, когда родился сын Владимир.

А мама [Жириновского] все-таки один раз смогла приехать в Варшаву, показать ему [своему мужу] сына. И когда ей предложили остаться там, она, естественно, выбрала вернуться, потому что остальные пять детей-то остались в Советском Союзе. Это был последний раз, когда она видела своего мужа. … Он [Жириновский] написал книгу "Мой отец", и там был эпиграф: "Я тебя никогда не слышал, никогда не видел, всю жизнь тебя искал и очень тосковал по тебе и нашел твою могилу в чужой стране, у чужих берегов" сказала Анастасия

Ранее дочь Жириновского рассказала, что он не всегда понимал, как вести себя в роли папы.