Москва26 июн Вести.Младший сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег рассказал о мечте отца, которая так и не осуществилась. По его словам, политик хотел вновь стать отцом уже в зрелом возрасте, чтобы испытать радость воспитания ребенка.

Как отметил Олег в беседе с NEWS.ru, на протяжении многих лет отец просил его помочь найти молодую женщину, которая могла бы родить ему ребенка. По его словам, Владимир Жириновский сожалел, что из-за постоянной занятости в политике не смог полноценно участвовать в воспитании своих детей.

Он же никого из нас не нянчил в силу политической занятости сказал Олег

Он также признался, что считает своего отца человеком, полностью посвятившим себя политической деятельности в ущерб личной жизни. По его словам, главными "женщинами" в жизни Владимира Жириновского были Россия и партия, которой он отдал все силы.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года. Ему было 75 лет.