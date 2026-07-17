Внебрачный сын Жириновского оспорил нормы об установлении отцовства в КС Внебрачный сын Жириновского оспорил в КС нормы об установлении отцовства

Москва17 июл Вести.Внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Жириновский направил обращение в Конституционный суд с просьбой проверить нормы процессуального и семейного законодательства. Копия обращения есть у "Коммерсанта".

По мнению Жириновского, действующие нормы не позволяют судам рассматривать вопрос об установлении отцовства, если одновременно не заявлено имущественное требование.

Отмечается, что Олег ранее направлял заявления в разные суды, но решения неоднократно отменялись. Так, в Кабардино-Балкарии факт отцовства сначала подтвердили в особом порядке, после чего это постановление было отменено вышестоящей инстанцией из-за наличия спора о праве. Позже Никулинский суд Москвы удовлетворил иск, но Мосгорсуд снова отменил решение, сочтя, что подобное требование нельзя рассматривать без имущественной составляющей.

По словам сына основателя ЛДПР, он не претендует на наследство или иные имущественные права. Он отметил, что признание отцовства необходимо для защиты памяти и имени Владимира Жириновского, а также для подтверждения собственной семейной идентичности.

Как пояснил адвокат юридической компании "Соничев, Казусь и партнеры" Сергей Волошин, сопровождающий жалобу, Олега Жириновского лишили возможности называться сыном своего отца.

Ранее Олег Жириновский рассказал, что Владимир Жириновский при жизни считал, что специальная военная операция должна завершиться в Лондоне.