Сын Жириновского рассказал о словах отца "идти до Лондона" Сын Жириновского: отец считал, что СВО должна завершиться в Лондоне

Москва26 июн Вести.Основатель ЛДПР Владимир Жириновский при жизни считал, что специальная военная операция должна завершиться в Лондоне. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал младший сын политика Олег Жириновский.

По его словам, отец говорил, что прежние военные победы России в Европе не привели к долгосрочным изменениям, поэтому для окончательного урегулирования конфликта необходимы более решительные меры.

Отец говорил: "Надо идти до Лондона. Париж мы брали. Что-нибудь изменилось? Нет. Берлин брали. Что-то изменилось? Нет. Вот пока мы этому дракону основную голову, которая находится в Лондоне, не отрубим, не будет спокойствия на Европейском континенте" привел Олег слова отца

Он также критически высказался о современной европейской политике, заявив, что не ожидает изменений в отношениях с Европой до конца года. При этом Олег Жириновский положительно оценил деятельность президента России Владимира Путина, отметив, что тот сохраняет страну и выполняет сложную работу.

Кроме того, сын политика сообщил, что оказывает помощь участникам специальной военной операции, а несколько его близких друзей находятся в зоне боевых действий.