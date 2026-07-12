В Сети нашли предупреждение Жириновского о Великобритании Жириновский при жизни назвал Великобританию главным историческим врагом РФ

Москва12 июл Вести.Основатель ЛДПР Владимир Жириновский при жизни называл Великобританию главным историческим врагом России. Запись с выступлением политика в Кремле в 2006 году, в ходе которого было сделано это заявление, стала массово распространяться по социальным сетям.

Все, что случилось с нашей страной за сто лет, произошло в основном под влиянием Великобритании. Это наш главный исторический враг и противник говорил тогда он

Жириновский, в частности, связывал действия Лондона с обеими мировыми войнами, революцией и распадом Советского Союза. Он также утверждал, что после последнего события власти Соединенного Королевства не изменили свой политический курс, по-прежнему стремясь распространить свое влияние на все постсоветское пространство.