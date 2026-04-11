Москва11 апрВести.Великобритания готовится к войне с западной цивилизацией, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
В соцсети X Дмитриев отреагировал на пост предпринимательницы Дженнифер Аркури, которая поинтересовалась, с кем именно Соединенное Королевство намерено воевать.
С западной цивилизациейкратко ответил российский политик
Прежде Дмитриев уже критиковал попытки Евросоюза и Британии игнорировать энергетический кризис. В следующем посте он подчеркнул, что сбылись прогнозы по протестам из-за топливного кризиса в Британии – они начались 11 апреля.
[Британский премьер-министр Кир] Стармер ненавидит британцев и разрушает их образ жизни: массовая миграция + разжигание войны + отсутствие топливарезюмировал он
Ранее глава Генштаба Великобритании Ричард Найтон сообщил, что Минобороны страны планирует обновить руководство по гражданской обороне, последняя версия которого выходила еще в 1976 году.
Найтон подчеркнул связь работы над документом с тем, что британские власти констатируют окончание относительно мирного периода.