Дмитриев заявил, что Британия готовится к войне с западной цивилизацией

Дмитриев заявил, что Британия собирается воевать с западной цивилизацией

Москва11 апр Вести.Великобритания готовится к войне с западной цивилизацией, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В соцсети X Дмитриев отреагировал на пост предпринимательницы Дженнифер Аркури, которая поинтересовалась, с кем именно Соединенное Королевство намерено воевать.

С западной цивилизацией кратко ответил российский политик

Прежде Дмитриев уже критиковал попытки Евросоюза и Британии игнорировать энергетический кризис. В следующем посте он подчеркнул, что сбылись прогнозы по протестам из-за топливного кризиса в Британии – они начались 11 апреля.

[Британский премьер-министр Кир] Стармер ненавидит британцев и разрушает их образ жизни: массовая миграция + разжигание войны + отсутствие топлива резюмировал он

Ранее глава Генштаба Великобритании Ричард Найтон сообщил, что Минобороны страны планирует обновить руководство по гражданской обороне, последняя версия которого выходила еще в 1976 году.

Найтон подчеркнул связь работы над документом с тем, что британские власти констатируют окончание относительно мирного периода.