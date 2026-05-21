Дмитриев предрек неизбежное наступление энергокризиса в ЕС и Британии

Москва21 мая Вести.Цунами энергетического кризиса неминуемо настигнет Евросоюз и Великобританию, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В соцсети Х он прокомментировал пост одного из пользователей, в котором тот назвал "политическим землетрясением" обстановку в ФРГ, где выросла численность сторонников правой оппозиционной партии Альтернатива для Германии" (АдГ)​​​.

Будет еще больше, поскольку цунами энергетического кризиса неизбежно обрушится на Великобританию и ЕС написал Дмитриев в своей публикации

По мнению главы РФПИ, надвигающийся на ЕС и Великобританию энергокризис вынудит Европу вернуться к прямому диалогу с РФ, за который и выступает руководство АдГ.