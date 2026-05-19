Дмитриев ответил на стремление АдГ примириться с Россией

Москва19 мая Вести.Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель говорит "запретную правду", выступая за примирение с Россией. Таким мнением поделился спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он прокомментировал слова Вайдель, которая во время общения с журналистами заявила, что правительство ФРГ под руководством АдГ будет стремиться к миру с РФ, сбалансированным отношениям и взаимовыгодному сотрудничеству. Она подчеркнула, что экономика Германии была разрушена санкциями против России.

В беседе с представителями прессы Вайдель также сообщила, что ФРГ сегодня фактически лишена государственного управления. По ее словам, правительство страны не предпринимает никаких действий, а заседания госкомитетов не дают результатов.