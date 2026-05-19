Москва19 мая Вести.ФРГ сейчас фактически лишена какого-либо государственного управления, заявила журналистам сопредседатель правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель.

Правительство страны бездействует, заседания государственных комитетов не дают никаких результатов, подчеркнула политик.

Наша страна де-факто не управляется. У нас сейчас нет правительства… Наша страна осталась без лидера, без управления, и это в самые трудные времена. И подтверждением этого служат катастрофические показатели одобрения